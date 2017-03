Berlin/Stuttgart, 28.02.2017 – Der Deutsche Journalisten-Verband sieht in der Kündigung der Gemeinsamen Vergütungsregeln für freie Text- und Bildjournalisten an Tageszeitungen durch den BDZV einen „Affront gegen die Freien“. Die Kündigung war am heutigen Dienstag zum 28. Februar in letzter Minute ausgesprochen worden.